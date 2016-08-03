В Дубаї після аварійної посадки літака Emirates закрили аеропорт

Згідно з даними ресурсу Flightradar24, через інцидент зліт і посадку в Дубаї тимчасово припинили. Аварийну посадку здійснив Boeing 777-300 A6-EMW рейсу EK521 з Тіруванантапураму, Індія, пише Reuters.

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На борту лайнера були 275 людей. Як повідомлялося, їх успішно евакуювали, про жертви чи постраждалих інформації не надходило.

DEVELOPING: No takeoffs or landing from Dubai airport because of incident; flights diverting - Flightradar24 via @breaking — Inquirerdotnet (@inquirerdotnet) 3 серпня 2016 р.

Раніше сьогодні стало відомо, що в аеропорту Дубая здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Emirates.

Під час посадки на борту літака виникла пожежа. За попередніми даними, у нього не випустилася одна зі стійок шасі.