Різанина у Лондоні: мер міста закликав мешканців бути пильними після нападу на Рассел-сквер
10:22, 04 серпня 2016Світ
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Мер Лондона Садок Хан після атаки 19-річного чоловіка з ножем закликав жителів міста заспокоїтися, але проявляти пильність.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
«Я закликаю всіх жителів Лондона зберігати спокій і пильність. Будь ласка, про все підозріле повідомляйте в поліцію», - заявив Хан.
Хан додав, що безпека громадян є для нього головним пріоритетом.
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Як повідомляв УНІАН, одна жінка загинула, і ще як мінімум п'ять людей були поранені внаслідок нападу, здійсненого невідомим з ножем на площі Рассел-сквер в центрі Лондона. Нападника заарештовано через шість хвилин після надходження перших повідомлень про напад. Щоб його затримати, поліцейським довелося застосувати електрошокери.
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