Різанина у Лондоні: мер міста закликав мешканців бути пильними після нападу на Рассел-сквер

Про це повідомляє Reuters.

«Я закликаю всіх жителів Лондона зберігати спокій і пильність. Будь ласка, про все підозріле повідомляйте в поліцію», - заявив Хан.

Хан додав, що безпека громадян є для нього головним пріоритетом.

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Як повідомляв УНІАН, одна жінка загинула, і ще як мінімум п'ять людей були поранені внаслідок нападу, здійсненого невідомим з ножем на площі Рассел-сквер в центрі Лондона. Нападника заарештовано через шість хвилин після надходження перших повідомлень про напад. Щоб його затримати, поліцейським довелося застосувати електрошокери.