В Японії новим міністром оборони стала Томомі Інада, яка пов'язана з неонацистським угрупованням - AP

12:55, 04 серпня 2016
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Прем'єр-міністр Японії призначив нового главу Міноборони Томомі Інаду, яка зовсім недавно займала високу посаду в правлячій Ліберально-демократичній партії.

Инада / REUTERS

Про це повідомляє Associated Press.

На посаді міністра оборонного відомства вона змінила Гена Накатані.

Інада стала другою жінкою, яка зайняла посаду міністра оборони в Японії за всю історію країни.

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За інформацією АР, Інада в 2011 році була помічена на фото з лідером неонацистського угруповання, яке шанує загиблих нацистських військових під час Другої світової війни, в тому числі засуджених військових злочинців, сама фотографія була опублікована в ЗМІ в 2014 році.

Вона регулярно відвідує храм Ясукуні, який вшановує загиблих у війні в тому числі засуджених військових злочинців.

Також Інада не раз критикувала Далекосхідний процес над нацистськими злочинцями.

Повідомляється, що призначення Інади на посаду голови міністерства оборони Японії може серйозно зіпсувати стосунки країни з азіатськими сусідами.

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