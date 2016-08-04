В Японії новим міністром оборони стала Томомі Інада, яка пов'язана з неонацистським угрупованням - AP
Прем'єр-міністр Японії призначив нового главу Міноборони Томомі Інаду, яка зовсім недавно займала високу посаду в правлячій Ліберально-демократичній партії.
Про це повідомляє Associated Press.
На посаді міністра оборонного відомства вона змінила Гена Накатані.
Інада стала другою жінкою, яка зайняла посаду міністра оборони в Японії за всю історію країни.
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За інформацією АР, Інада в 2011 році була помічена на фото з лідером неонацистського угруповання, яке шанує загиблих нацистських військових під час Другої світової війни, в тому числі засуджених військових злочинців, сама фотографія була опублікована в ЗМІ в 2014 році.
Вона регулярно відвідує храм Ясукуні, який вшановує загиблих у війні в тому числі засуджених військових злочинців.
Також Інада не раз критикувала Далекосхідний процес над нацистськими злочинцями.
Повідомляється, що призначення Інади на посаду голови міністерства оборони Японії може серйозно зіпсувати стосунки країни з азіатськими сусідами.
Нагадаємо, напередодні губернатором Токіо вперше стала жінка.