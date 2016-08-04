Під Алеппо внаслідок авіаудару постраждав табір біженців
22:23, 04 серпня 2016Світ
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Внаслідок авіанальоту поблизу Алеппо в Сирії загинули щонайменше дві дитини і згорів один із наметів у таборі для біженців.
REUTERS
Як повідомляють спостерігачі у четвер, 4 серпня, у таборі загалом проживають 115 сімей, передає Deutsche Welle.
Щонайменше 16 цивільних загинули в ході загалом 40 нових авіаударів на сході міста, яке тривалий час вже перебуває в облозі урядових військ.
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Як повідомлялося, у середу, 3 серпня, війська сирійського уряду за підтримки російської авіації відбили раніше взяту повстанськими силами частину території Алеппо.
Опозиційні сили таким чином втратили свої здобутки після кількаденної наступальної операції, яка почалася у неділю у спробі прорвати облогу сил президента Башара Асада.
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