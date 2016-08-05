Напруга між Туреччиною та ЄС: Анкара і Відень обмінялися різкими заявами

"Закликаю міністра закордонних справ Туреччини до стриманості та різко відкидаю його критику", - написав Курц на своїй сторінці у Twitter.

"Туреччині варто стримувати себе у виборі слів та дій", - зауважив він.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав Австрію "столицею радикального расизму", передає Європейська правда з посиланням на Reuters.

Читайте такожУ Німеччині відповіли на вимогу Анкари щодо безвізового режиму

Таким чином турецький міністр відреагував на пропозицію канцлера Австрії Крістіана Керна припинити переговори про членство Туреччини в ЄС.

За словами Чавушоглу, коментарі Керна були "просто огидними".

Як повідомлялося, канцлер Австрії Крістіан Керн заявив, що хотів би розпочати обговорення серед глав європейських урядів про припинення переговорів з Туреччиною про вступ до ЄС через проблеми із демократією та економікою.

Раніше Чавушоглу пригрозив розірвати міграційну угоду з Євросоюзом. За його словами, Анкара відмовиться виконувати угоду щодо біженців в тому випадку, якщо Брюссель до жовтня не введе безвізовий режим для турецьких громадян.

Як повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що Туреччина наразі не готова до членства у Європейському Союзі. Однак, на його думку, переговорів про вступ цієї країни до ЄС не слід переривати.