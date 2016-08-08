Голова Військово-повітряного міністерства США назвала Росію "загрозою номер один" для нацбезпеки
03:39, 08 серпня 2016Світ
415 0
Голова Військово-повітряного міністерства США Дебра Лі Джеймс назвала Росію "загрозою номер один" національній безпеці США.
Росія - одна з небагатьох країн, яка може становити загрозу існуванню США / joinfo.ua
Про це вона заявила в інтерв'ю каналу "Фокс Ньюз", повідомляє Голос Америки.
Читайте такожУ Росії занепокоїлися планами США щодо виробництва модернізованих атомних бомб
"Росія - одна з небагатьох країн, яка може становити загрозу існуванню США. У них є ядерна зброя, вони вели себе останнім часом дуже агресивно. Також вони інвестують у свою армію, проводять тренування", - зазначила Джеймс.
За словами голови департаменту ВПС, у США і союзників є причина для тривоги.
"Я щойно повернулася з України, яка постраждала від незаконної анексії Криму. На сході тривають порушення режиму припинення вогню. Люди страждають, люди гинуть. І все це відбувається частково через дії Росії", - заявила Дебра Лі Джеймс.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter