Голова Військово-повітряного міністерства США назвала Росію "загрозою номер один" для нацбезпеки

Про це вона заявила в інтерв'ю каналу "Фокс Ньюз", повідомляє Голос Америки.

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"Росія - одна з небагатьох країн, яка може становити загрозу існуванню США. У них є ядерна зброя, вони вели себе останнім часом дуже агресивно. Також вони інвестують у свою армію, проводять тренування", - зазначила Джеймс.

За словами голови департаменту ВПС, у США і союзників є причина для тривоги.

"Я щойно повернулася з України, яка постраждала від незаконної анексії Криму. На сході тривають порушення режиму припинення вогню. Люди страждають, люди гинуть. І все це відбувається частково через дії Росії", - заявила Дебра Лі Джеймс.