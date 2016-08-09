"Некероване падіння": названа нова версія зникнення рейсу MH370 з 227 пасажирами на борту

Про це пише The Australian з посиланням на аналіз експертів з міноборони Австралії.

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Версія про некеровану аварію з'явилася на основі даних про те, що літак впав в Індійський океан на дуже високій швидкості. Так, згідно з автоматичним сигналами лайнера, він падав на швидкості до 20 тис. футів (6096 м) в хвилину. При цьому нормальна швидкість літака при посадці - 2 тис. футів (609 м) за хвилину.

"Боїнг-777", що слідував рейсом MH370 з Куала-Лумпура в Пекін, зник з екранів радарів в ніч на 8 березня 2014 року. На його борту перебували 12 членів екіпажу і 227 пасажирів з 14 країн, в основному громадяни Малайзії та Китаю.