Сирійські повстанці заявили про звільнення від бойовиків ІД міста Манбідж

За інформацією прокурдського агентства Firat, в місті триває робота з розмінування території, передає Deutsche Welle.

"Давайте поширимо хороші новини перемоги та звільнення великого міста Манбідж від рук терористів, - цитує слова речника "Демократичних сил Сирії" Шервана Дервіша курдське онлайн-видання Rudaw. - Ми починаємо нову історію після закриття книги темряви".

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Як повідомляється, останній район міста, який все ще перебував під контролем "Ісламської держави", був "повністю очищений від банд". Операція із звільнення міста від терористичного угруповання, яке контролювало місто з 2014 року, тривала 73 дні.

До складу SDF входять курдські та арабські повстанці. Очолювана США коаліція допомагає їм авіаударами. Крім того, їх консультують американські та французькі військові радники.