Медведєв вважає, що конфлікт на Кавказі спровокувало НАТО

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що НАТО спровокувало конфлікт на Кавказі, повідомляє "Газета.ру".

«Актуальність укладення великого європейського договору після подій на Кавказі стає все більш високою», – сказав Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з представниками громадських організацій.

За його словами, зараз це розуміють «навіть ті, хто в кулуарних бесідах, в особистих бесідах зі мною говорив, що не треба цього нічого, (тому що) НАТО все забезпечить, НАТО все вирішить».

«Що вирішив НАТО, що він забезпечив? Тільки спровокував конфлікт, не більше того», – заявив Президент Росії.