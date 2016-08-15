У Мей заявили, що Британія не буде починати процедуру Brexit в 2016 році

Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, повідомляє DW з посиланням на Reuters.

"Подача заявки за статтею 50 (Лісабонської угоди - УНІАН) не відбудеться до кінця 2016 року, - сказав прес-секретар.

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"Прем'єр-міністр забезпечує те керівництво, яке необхідно для вирішення цієї серйозної і дуже складної задачі, і вся урядова машина спрямована на це", - додав прес-секретар.

Раніше в ЗМІ з'являлися чутки про можливе перенесення процедури «розлучення» між Великобританією і ЄС до 2019 року. Джерела газети The Sunday Times повідомляли, що одним з формальних приводів затримки можуть служити вибори в Німеччині і Франції в 2017 році. На те, що Королівство не поспішає втілювати результати референдуму в життя, вказує і функціонування окремого міністерства, відповідального за переговори в контексті «розлучення» з ЄС.