На півдні Єгипту викрали групу туристів - вимагають 6 мільйонів євро
15:16, 22 вересня 2008Світ
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Ймовірно, заручників відвезли до Судану
Туристична група чисельністю від 10 до 15 чоловік, у складі якої п`ятеро італійців і двоє ізраїльтян, а також громадяни Німеччини і єгиптяни, була викрадена невідомими на півдні Єгипту.
Як повідомляє AFP, напад на іноземців стався поблизу єгипетського міста Асуан. За попередньою інформацією, туристів викрали четверо суданців.
За іноземців вже призначений викуп у 6 млн. євро. Ймовірно, туристів відвезли до Судану.
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