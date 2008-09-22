На півдні Єгипту викрали групу туристів - вимагають 6 мільйонів євро

Туристична група чисельністю від 10 до 15 чоловік, у складі якої п`ятеро італійців і двоє ізраїльтян, а також громадяни Німеччини і єгиптяни, була викрадена невідомими на півдні Єгипту.

Як повідомляє AFP, напад на іноземців стався поблизу єгипетського міста Асуан. За попередньою інформацією, туристів викрали четверо суданців.

За іноземців вже призначений викуп у 6 млн. євро. Ймовірно, туристів відвезли до Судану.