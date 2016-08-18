ЗМІ розповіли деталі таємної передачі США $400 мільйонів владі Ірану

Про це The Wall Street Journal розповіли кілька американських чиновників, передає РБК.

Як пише видання, це був "ретельно спланований обмін, розрахований на звільнення кількох американських ув'язнених". При цьому раніше Білий дім стверджував, що ці гроші не були викупом за звільнення американців.

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Згідно з даними співрозмовників WSJ, американські чиновники не дозволили владі Ірану взяти під контроль гроші до тих пір, поки літак ВПС Швейцарії з трьома громадянами США на борту не вилетів з Тегерана 17 січня. Як тільки це сталося, іранці змогли вивезти $400 млн готівкою з аеропорту Женеви в цей же день.

Джерела видання пояснили, що керівники найбільшої авіакомпанії Ірану Iran Air організували переліт з Тегерана в Женеву. Там на вантажному літаку без розпізнавальних знаків були перевезені контейнери з євро і швейцарськими франками. "Нашим головним пріоритетом було повернення американців додому", - розповіли співрозмовники WSJ.

Влада США пояснювали виплату Ірану цієї грошової суми стратегічним рішенням про укладення ядерної угоди з Іраном. Прес-секретар президента США Джош Ернест відкинув припущення, що це був саме викуп.

"Сполучені Штати при президенті Обамі ніколи не платили викуп для забезпечення звільнення несправедливо затриманих в Ірані американців. Ми не будемо платити викупи в майбутньому", — заявив він.