За 4 роки в тюрмах Асада в Сирії загинули 18 тисяч людей - Amnesty

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Amnesty International, який цитує ВВС.

За оцінками Amnesty, з початку повстання в Сирії в березні 2011-го до грудня 2015-го року в країні загинули в ув'язненні 17723 людини. У середньому, число жертв становило 10 осіб на день.

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Доповідь правозахисників містить інтерв'ю з 65 людьми, що пережили тортури, і розповіли про шокуюче насильство в тюрмах і центрах утримання під вартою.

Згідно з доповіддю, арештанти часто піддаються жорстокому побиттю з боку тюремників відразу після прибуття до в'язниці. За цим нерідко йдуть перевірки, в ході яких жінки, зокрема, піддаються сексуальному насильству.

"Вони ставилися до нас, як до тварин. Вони хотіли, щоб люди втратили людський вигляд... У них не виникло ніяких проблем, якби вони вбили нас прямо там", - наводить Amnesty слова колишьного в'язня Саміра.

Інший ув'язнений - Зіад (ім'я змінене) розповів, що у в'язниці сирійської розвідки протягом одного дня семеро людей померли після поломки вентиляційної системи. Тюремники, за його словами, перевіряли, живий ув'язнений чи мертвий, штовхаючи його ногами.

В Amnesty закликають міжнародне співтовариство (зокрема, Росію і США) чинити тиск на Дамаск, щоб зупинити тортури, згвалтування і побиття.

"Щоб здолати своїх опонентів, сирійська влада десятиліттями використовували тортури. Сьогодні тортури систематично і повсюдно застосовуються по відношенню до цивільних осіб, які підозрюються у опозиційній діяльності", - заявив директор представництва Amnesty на Близькому Сході і в Північній Африці Філіп Лютер.

Він додав, що використання таких методів в таких масштабах можна кваліфікувати як злочин проти людяності.

Сирійський уряд регулярно відкидає звинувачення в тортурах.