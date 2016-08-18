Airbus після загоряння двигуна здійснив посадку в аеропорту Стамбула: опубліковано відео
Літак Airbus 330 авіакомпанії Qatar Airways з двигуном, який загорівся, здійснив екстрену посадку в аеропорту Стамбула "Ататюрк".
Про це повідомляє Reuters.
Двигун літака, який виконував рейс зі Стамбула, загорівся незабаром після зльоту.
Як повідомляє CNN Turk з посиланням на очевидців, перед приземленням літака було видно полум'я.
Літак благополучно приземлився, всі пасажири покинули лайнер без оголошення евакуації, повідомили в авіакомпанії.
Турецьке видання Daily Sabah показало відео з літаком.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Дубаї після аварійної посадки літака Emirates закрили аеропорт.
Qatar Airways plane's engine catches fire, makes emergency landing at Atatürk Airport (IST)https://t.co/z64qVatqxspic.twitter.com/Kxz0voN7qV— DAILY SABAH (@DailySabah) August 18, 2016
Video of the Qatar airways left on fire engine before making an emergency landing at Istanbul airport Ataturk pic.twitter.com/YjjjuIhB3A— Sam-News_Executive (@News_Executive) August 18, 2016