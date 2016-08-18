Airbus після загоряння двигуна здійснив посадку в аеропорту Стамбула: опубліковано відео

Про це повідомляє Reuters.

Двигун літака, який виконував рейс зі Стамбула, загорівся незабаром після зльоту.

Як повідомляє CNN Turk з посиланням на очевидців, перед приземленням літака було видно полум'я.

Літак благополучно приземлився, всі пасажири покинули лайнер без оголошення евакуації, повідомили в авіакомпанії.

Турецьке видання Daily Sabah показало відео з літаком.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дубаї після аварійної посадки літака Emirates закрили аеропорт.

Qatar Airways plane's engine catches fire, makes emergency landing at Atatürk Airport (IST)https://t.co/z64qVatqxspic.twitter.com/Kxz0voN7qV — DAILY SABAH (@DailySabah) August 18, 2016