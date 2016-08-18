Airbus після загоряння двигуна здійснив посадку в аеропорту Стамбула: опубліковано відео

15:13, 18 серпня 2016
Світ
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Літак Airbus 330 авіакомпанії Qatar Airways з двигуном, який загорівся, здійснив екстрену посадку в аеропорту Стамбула "Ататюрк".

А330 / twitter.com/avazturk

Про це повідомляє Reuters.

Двигун літака, який виконував рейс зі Стамбула, загорівся незабаром після зльоту.

Як повідомляє CNN Turk з посиланням на очевидців, перед приземленням літака було видно полум'я.

Літак благополучно приземлився, всі пасажири покинули лайнер без оголошення евакуації, повідомили в авіакомпанії.

Турецьке видання Daily Sabah показало відео з літаком.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дубаї після аварійної посадки літака Emirates закрили аеропорт.

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