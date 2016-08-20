Керуючий фінансами правлячої партії КНДР зник у Європі зі 180 тисячами доларів - ЗМІ

Як повідомляє південнокорейське видання Yonhap з посиланням на анонімне джерело, чиновник зник ще в червні, передає DT.ua.

За словами співрозмовника видання, фінансист разом із синами перебував в одній з європейських країн, в якій він пропрацював понад 20 років. Про яку саме державу йде мова, не уточнюється.

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У публікації також йдеться, що в 2015 до Південної Кореї втекли 10 північнокорейських дипломатів. Стільки ж людей покинули КНДР за перше півріччя поточного року. Більшість утікачів працювали в диппредставництвах в країнах Європи та Південно-Східної Азії.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник посла Північної Кореї у Великій Британії втік разом із сім'єю. За даними ЗМІ, дипломат реалізував "детальний план" втечі і буде просити притулку в третій країні.