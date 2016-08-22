У США розраховують перемогти ІД наступного року

Про це він заявив в інтерв’ю телекомпанії CNN, передає Deutsche Welle.

Таунсенд також повідомив, що на Абу Бакра аль-Багдаді та інших лідерів ІД зараз "активно полюють". За словами генерала, місцеві арабські та курдські бійці, яких тренували американські інструктори, вже в найближчі тижні могли б розпочати наступ на Ракку - місто можливого перебування лідерів ісламістів.

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Крім того, командувач військ США в Іраку та Сирії попередив Москву та Дамаск: якщо військові літаки і артилерія сирійського уряду знову атакуватимуть райони, в яких діють підрозділи спеціального призначення США, що допомагають курдам, то американці змушені будуть захищатися.

"Ми поінформували росіян, де ми розташовані (…), вони нам заявили, що поінформували про це сирійців. І я просто скажу, що ми будемо захищатися, якщо відчуємо загрозу", - цитує CNN слова Таунсенда.