Маккейн вирішив зупинити виборчу кампанію

Кандидат у президенти США від республіканців Джон Маккейн у середу оголосив, що вирішив зупинити виборчу кампанію і повернутися до Вашингтона з огляду на фінансову кризу в країні, передає Лента.ру з посиланням на France Presse.

Маккейн поінформував про це рішення свого суперника демократа Барака Обаму і запропонував перенести намічені на п`ятницю теледебати. Як передає CNN, кандидат-республіканець закликав Обаму також перервати виборчу кампанію.

Нагадаємо, раніше обидва кандидати в президенти США заявили про підтримку плану державного втручання в економіку для боротьби з наслідками кредитної кризи. План, запропонований міністром фінансів Генрі Полсоном, передбачає, зокрема, вливання на фінансові ринки 700 мільярдів доларів з бюджетних коштів і створення агентства з викупу неліквідних активів у фінансових компаній.