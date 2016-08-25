Ассанж пообіцяв злити "досить цікаву" інформацію про кампанію Клінтон

Про це повідомив засновник сайту Джуліан Ассанж, інформує Fox News.

«Я не хочу розкривати карти завчасно, але можу сказати, що це різні документи, отримані з різних інститутів, які пов'язані з передвиборчою кампанією», - розповів Ассанж.

Ассанж зазначив, що деякі з матеріалів «досить цікаві" самі по собі, інші представляють вже відому інформацію «під іншим кутом».

Читайте такожУ Клінтон закликали Трампа "пояснити роль Кремля" в його кампанії

В кінці липня Хілларі Клінтон звинуватила російські спецслужби у зломі комп'ютерної мережі Національного комітету демократів.

У США почали розслідування третього випадку хакерської атаки на сервери Демократичної партії. За даними джерела, в цей раз хакери зламали сервер передвиборного штабу кандидата в президенти Хілларі Клінтон.