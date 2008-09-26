Корабель з українськими танками відіб’є у піратів російський «Бесстрашный»?

Сторожовий корабель "Бесстрашный" Балтійського флоту попрямував до берегів Сомалі, де пірати напередодні захопили українське судно Faina, повідомляє Newsru. На озброєнні сторожовика - ракетні комплекси протичовнової і зенітної зброї, універсальна 100-мм артилерійська установка, торпедні апарати та реактивні бомбомети.

За даними ІТАР-ТАРС, посольство Росії в Кенії "тримає в полі зору" питання із захопленим сомалійськими піратами судном з росіянами на борту, про це повідомили в російському диппредставництві.

Нагадаємо, що раніше головком ВМФ Росії адмірал Володимир Висоцький заявив, що Росія найближчим часом планує відправити до берегів Сомалі кілька бойових кораблів для боротьби з морським піратством. "Планується, і вже найближчим часом. Проте російські кораблі не братимуть участь у міжнародних операціях, а вирішуватимуть це завдання самостійно", - зазначив Висоцький.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня поблизу узбережжя Сомалі пірати захопили судно “Faina” під прапором Белізу (українська компанія - менеджер судна „Tomax Team Inc.”), до складу екіпажу якого входять 17 громадян України (капітан корабля – громадянин України), 3 – громадяни Російської Федерації, 1 – громадянин Латвії.

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підтвердив, що на борту захопленого піратами судна “Faina” було 33 проданих Україною танки Т-72 і інше озброєння.

Ю.Єхануров зазначив, що все це озброєння продавала державна компанія «Укрспецекспорт» відповідно до міжнародних угод.

Крім танків, на борту корабля були гранатомети, боєприпаси до танків та інше озброєння.