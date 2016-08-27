Число загиблих в результаті землетрусів в Італії досягло 281 людини

Про це повідомляє Reuters.

У госпіталях знаходиться 388 осіб, 40 з них - у критичному стані.

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Влада Італії збираються провести офіційні похорони загиблих в результаті землетрусів в суботу, 27 серпня, у місті Асколі-Пічено.

Цей день вже офіційно оголосили траурним.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу, 24 серпня, в центральній Італії сталися два землетруси магнітудою 6 і 5,4. Поштовхи призвели до значних руйнувань в місті Аматриче. Коливання земної поверхні відчувалися в деяких містах центральної Італії, в тому числі в Римі.