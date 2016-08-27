Угорщина і Чехія підтримали ідею створення єдиної армії ЄС
Лідери Угорщини та Чехії підтримали ідею створення єдиної європейської армії.
За їх словами, спільні збройні сили сприяють зміцненню безпеки Євросоюзу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Ми повинні зробити безпеку нашим пріоритетом. Так що давайте почнемо створювати об'єднану європейську армію", - заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Глава уряду Чехії Богуслав Соботка, у свою чергу, зазначив, що процес організації збройних сил ЄС навряд чи буде легким.
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Тим не менш, Соботка закликав країни Євросоюзу розпочати обговорення цього питання.
Заяви лідерів Угорщини і Чехії прозвучали напередодні переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Варшаві.
І Орбан, і Соботка незадоволені "політикою відкритих дверей", що проводиться урядом Меркель: за минулий рік в Німеччину в'їхало більше мільйона біженців, головним чином, з країн Близького Сходу.
Лідери Угорщини, Польщі, Словаччини і Чехії координують зовнішню політику своїх країн у рамках так званої Вишеградської групи.