Угорщина і Чехія підтримали ідею створення єдиної армії ЄС

За їх словами, спільні збройні сили сприяють зміцненню безпеки Євросоюзу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми повинні зробити безпеку нашим пріоритетом. Так що давайте почнемо створювати об'єднану європейську армію", - заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Глава уряду Чехії Богуслав Соботка, у свою чергу, зазначив, що процес організації збройних сил ЄС навряд чи буде легким.

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Тим не менш, Соботка закликав країни Євросоюзу розпочати обговорення цього питання.

Заяви лідерів Угорщини і Чехії прозвучали напередодні переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Варшаві.

І Орбан, і Соботка незадоволені "політикою відкритих дверей", що проводиться урядом Меркель: за минулий рік в Німеччину в'їхало більше мільйона біженців, головним чином, з країн Близького Сходу.

Лідери Угорщини, Польщі, Словаччини і Чехії координують зовнішню політику своїх країн у рамках так званої Вишеградської групи.