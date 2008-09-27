Поблизу берегів Болгарії зник російський корабель

Поблизу берегів Болгарії зникло російське судно.

Як передає "Лента.ру", в районі мису Емін було виявлено аварійний буй російського вантажного судна "Толстой". Крім того, під час пошукової операції, що почалася, було знайдено порожній рятувальний пліт. Морська влада Болгарії сповістила про пригоду всі судна, що перебувають біля берегів країни. Агентство France Presse уточнює, що зникле судно йшло під прапором Північної Кореї.

У район пошуково-рятувальної операції буде направлено сторожовий корабель "Смелый" болгарських ВМС.