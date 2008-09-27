Спостерігачам показали «надзвичайну відкритість» влади Білорусі

Місія спостерігачів від СНД домовилася співпрацювати з Парламентською асамблеєю ОБСЄ, аби прийти до об’єктивних оцінок виборчого процесу та підсумків виборів депутатів Палати представників Національних зборів Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова місії Сергій ЛЕБЕДЄВ на спільній зустрічі з заступником голови Парламентської асамблеї ОБСЄ, спеціальним координатором, а також сенатором Бельгії Анн-Марі ЛІЗЕН.

С.ЛЕБЕДЄВ також зазначив, що спостерігачі місії СНД працюють у Білорусі ще з 29 липня, зокрема, це 40 довгострокових спостерігічів. Загалом за виборами від СНД спостерігатимуть 400 осіб.

С.ЛЕБЕДЄВ повідомив, що сам він прибув кілька тижнів тому і те, що він побачив, його неабияк здивувало і дуже тішить. За його словами, він побачив «надзвичайну відкритість» з боку влади Білорусі.

Він запевнив, що спостерігачам від СНД «не чинилося абсолютно ніяких перешкод, тобто влада демонструє цілковиту прозорість».

С.ЛЕБЕДЄВА також «тішить добра організація виборчих дільниць». «На відміну від Вірменії тут значно кращі умови, створені для виборів. На усіх виборчих дільницях є тексти Закону про вибори та інші документи про виборчий процес. Також на виборчих дільницях є біографії усіх кандидатів у депутати», - зауважив він.

С.ЛЕБЕДЄВ зазначив, що вони зустрічалися з опозицією, вислуховували їхні скарги, серед яких були такі, що нібито деякі кандидати висловлювали незгоду з тим, де розміщено їхні біографії.

Спостерігачі місії звернули увагу, що в деяких виборчих округах висунуто лише по одному кандидату від опозиції.

Як повідомляв УНІАН, вибори до парламенту відбудуться в неділю, 28 вересня. Офіційно зареєстровано 263 кандидати, 80 із них – представники політичних партій, 56 – представники опозиційних сил.

Згідно законодавства Білорусі, дострокове голосування почалося з 23 вересня.

На даний час вже проголосувало 18,8 процента від загальної кількості виборців.

За даними соціологічних служб, явка на виборах очікується на рівні 80-85 відсотків.