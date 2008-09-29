Армію і поліцію Ізраїлю привели в підвищену бойову готовність

Сили безпеки Ізраїлю мають у своєму розпорядженні десять адресних попереджень про наміри палестинських бойовиків здійснити теракти на території Ізраїлю в дні осінніх свят.

Про це повідомляє «Вісник Ізраїлю».

У зв`язку із загрозами, приведено в підвищену бойову готовність армію та поліцію, а також оголошено режим повної ізоляції Палестинської Автономії.

У Службі загальної безпеки (ШАБАК) висловлюють побоювання, що в святкові дні екстремісти спробують влаштувати викрадання ізраїльських громадян. Подібні наміри переслідують терористичні організації як у секторі Гази, так і на Західному березі. Особливо висока вірогідність скоєння терактів у Єрусалимі й Тель-Авіві.

Напередодні Рош ха-Шана буде посилено охорону місць масового зосередження громадян. На вулицях з`являться посилені патрулі, а на дорогах – мобільні блокпости й заслони. Громадян просять проявляти підвищену пильність і не пересуватися автостопом.

Підкреслюється також, що посилено охорону зарубіжних представництв Ізраїлю й туристичних об`єктів, де проводять осінні канікули громадяни країни.