Торнадо в США продовжує забирати життя

Число жертв торнадо в США зросло до 28 чоловік, передає ІТАР-ТАРС.

Загони рятувальників продовжують розбирання завалів на території восьми центральних штатів США, якими в ніч на понеділок пронеслися численні торнадо.

За повідомленнями місцевих властей, число загиблих в результаті стихійного лиха вже досягло 28 чоловік. Найбільше жертв в штаті Теннессі, де під уламками знайшли 24 чоловік, зокрема немовля. Ще чотири людини загинули в штатах Іллінойс і Міссурі.

При цьому сотні жителів одержали поранення різного ступеня важкості. Тільки в штаті Теннессі в лікарнях знаходяться не менше 75 чоловік, причому 17 з них - у критичному стані.