Торнадо в США продовжує забирати життя
09:23, 05 квітня 2006Світ
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Число жертв зросло до 28 чоловік
Число жертв торнадо в США зросло до 28 чоловік, передає ІТАР-ТАРС.
Загони рятувальників продовжують розбирання завалів на території восьми центральних штатів США, якими в ніч на понеділок пронеслися численні торнадо.
За повідомленнями місцевих властей, число загиблих в результаті стихійного лиха вже досягло 28 чоловік. Найбільше жертв в штаті Теннессі, де під уламками знайшли 24 чоловік, зокрема немовля. Ще чотири людини загинули в штатах Іллінойс і Міссурі.
При цьому сотні жителів одержали поранення різного ступеня важкості. Тільки в штаті Теннессі в лікарнях знаходяться не менше 75 чоловік, причому 17 з них - у критичному стані.
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