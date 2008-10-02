У російській армії служать 40 громадян України

Близько 300 громадян з 11 країн СНД проходять службу в Збройних силах Російської Федерації, повідомив журналістам начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Василь Смирнов.

"Нині в Збройних силах Росії служать 295 громадян іноземних держав. На сьогодні проблем з контрактниками з інших держав не виникало" - сказав Смирнов.

Він уточнив, що "російські закони надають можливість служити іноземним громадянам в армії. На відміну від російських громадян громадяни інших країн укладають перший контракт на п`ять років, а не на три роки".

За його даними, в Збройних силах Росії служать громадяни Азербайджану (22 особи), Вірменії (20), Білорусії (вісім), Грузії (один), Казахстану (12), Киргизії (11), Молдови (17), Таджикистану (89), Туркменії (дев`ять), Узбекистану (66), України (40).

Крім того, для іноземців встановлений жорсткіший віковий ценз - 30 років, а не 40, як у росіян. Іноземним громадянам, які проходять службу в російських Збройних силах, надана можливість через три роки одержати російське громадянство.