У Кремлі заявили, що Путін і Обама домовилися про зустріч у понеділок

"З Обамою вони дійсно кілька разів "на ногах" коротко переговорили, але не субстантивно, а в тому плані, що домовилися окремо поспілкуватися, використовуючи відповідно завтрашній день", - сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Бі-бі-сі. За його словами, формат зустрічі ще не узгоджено. Американська сторона поки не робила заяв щодо майбутньої зустрічі.

Читайте такожЕрдоган і Обама обговорили можливість екстрадиції Гюлена - ЗМІ Останнього разу Путін і Обама особисто зустрічалися в ході Міжнародної конференції з питань зміни клімату в Парижі в листопаді 2015 року. Тоді лідери говорили за зачиненими дверима більш ніж півгодини.

Раніше в рамках саміту "Великої двадцятки" Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей. На початку зустрічі Мей сказала, що, хоча між Росією і Великобританією існує низка розбіжностей, вона сподівається на відкритий діалог з Москвою.