Держдепартамент США: Росія відмовилася від попередніх домовленостей щодо Сирії

«Це дуже складна справа», - сказав Барак Обама. У Держдепартаменті США повідомили, що угода була близькою до погодження, але її знову відкладають через низку питань, в яких Росія відмовилася від досягнутих раніше домовленостей, повідомляє украхнська редакція "Німецької хвилі".

Читайте такожСША та Росія ще не дійшли згоди щодо умов припинення вогню у Сирії - Обама«Росіяни повернулися до своїх попередніх позицій у тих питаннях, які ми вважали закритими, тому ми вирушаємо до столиць своїх країн для консультацій», - сказав представник Держдепартаменту.

Глава відомства Джон Керрі та його російський колега Сергій Лавров знову зустрінуться в китайському Ханчжоу 5 вересня. «Ми не збираємося поспішати», - сказав Керрі, уточнивши, що необхідно вирішити деякі складні питання і дійти згоди.

США домагаються повного припинення вогню у Сирії та не згодні на умови тимчасового перемир'я.

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що сторони "близькі до угоди", але в даний момент він не готовий прогнозувати, коли буде оголошено про її досягнення. За його словами, "мистецтво дипломатії іноді вимагає часу для втілення в конкретних справах".

Переговори з Росією відіграють ключову роль в досягненні домовленості про припинення вогню в Сирії, заявив Обама перед початком саміту G20 в Ханчжоу. Водночас він підкреслив, що ці переговори вкрай складні, а Москву з Вашингтоном розділяють істотні відмінності в позиціях і підходах.

«Це стосується як учасників конфлікту, яких ми підтримуємо, так і політичного процесу, необхідного Сирії для відновлення миру», - уточнив американський президент.