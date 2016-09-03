Туреччина відправила нову колону танків на північ Сирії (фото)

Туреччина в суботу відправила нову колону танків в село аль-Раї на півночі Сирії для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Як передає Бі-бі-сі з посиланням на турецькі державні інформагентства, близько 20 танків, а також кілька бронетранспортерів перетнули турецький кордон в районі міста Кіліс.

Пізніше журналісти повідомили про стрілянину та клуби диму, що здіймаються з сирійської території.

За даними турецьких ЗМІ, вторгнення супроводжувалося обстрілом позицій бойовиків.

Турецька армія почала операцію "Щит Євфрату" у середу, 24 серпня, скерувавши танки, спецназ і авіацію на допомогу Вільній сирійській армії. Це повстанське угрупування, яке вважається помірним, протистоїть "Ісламській державі" та збройним формуванням сирійських курдів.

Читайте такожТуреччина зазнала перших втрат у ході операції "Щит Євфрату" в Сирії

Турецька влади прагне не допустити посилення впливу курдів на півночі Сирії в прикордонних з Туреччиною районах. Турецький уряд вважає збройні формування курдів терористичними організаціями, попри те, що деякі з них користуються підтримкою США, союзника Туреччини з НАТО.

Дамаск назвав вторгнення турецьких військ на сирійську територію порушенням суверенітету країни.

Представник США при коаліції, яка бореться з ІД, Бретт Макгерк заявив у "Твіттері": "США не беруть участі в цих діях, вони не були скоординовані з американськими силами, і ми їх не підтримуємо".