Польські міністри відвідають Лондон після чергового нападу на поляків в Британії

Інцидент стався в неділю, приблизно через 12 годин після траурного маршу в пам'ять про загиблого минулого тижня в Харлоу громадянина Польщі Аркадіуше Йозвіку, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

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На поляків напали зранку в неділю чотири або п'ять осіб. У одного з постраждалих зламаний ніс, в іншого розсічена брова. У поліції вважають, що напад було скоєно на ґрунті ненависті, однак не пов'язують цей інцидент з нападом на Аркадіуша Йозвіка.

Точна дата візиту до Лондона голови МЗС Польщі Вітольда Ващіковського, міністра внутрішніх справ країни Маріуша Блащака й міністра юстиції Збігнєва Зебро поки не називається.

Тиждень тому група підлітків в Харлоу напала на 40-річного поляка Аркадіуша Йозвіка. Через кілька днів громадянин Польщі, помер у лікарні від отриманих травм.

У зв'язку з нападом були затримані шестеро підлітків 15-ти і 16-ти років.

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Посол Польщі у Великобританії Аркадій Жегоцкій тоді заявив, що шокований жорстоким нападом на співвітчизника. Він також зазначив, що ситуація з безпекою для громадян Польщі в Сполученому Королівстві погіршилася після референдуму з питання про вихід Британії з ЄС.