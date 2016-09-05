На саміті G20 ухвалили підсумкове комюніке: про зростання світової економіки, боротьбу з корупцією та наслідки Brexit

За його підсумками главами держав-учасників ухвалено комюніке, текст якого розповсюдила Єлисейський палац, передає РБК.

Згідно з документом, учасники саміту домовилися розробити комплексний сценарій, спрямований на забезпечення стійкого збалансованого зростання світової економіки. У зв'язку з цим вжито комплексу заходів під назвою "Ханьчжоуский консенсус", який включає в себе чотири критерії: бачення, інтеграцію, відкритість і інклюзивність.

У комюніке зазначається, що учасники домовилися нарощувати співробітництво у сфері боротьби з корупцією й закликали всіх членів "двадцятки" ратифікувати антикорупційну конвенцію ООН. Лідери "двадцятки" також висловили підтримку принципам сприяння в сфері розшуку корупціонерів та повернення активів, а також підтримали створення у Китаї наукового центру з дослідження цієї проблематики.

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Лідери G20 підтвердили важливість співпраці в галузі енергетики і в комюніке закликають відмовитися від субсидування видобутку неефективних енергетичних корисних копалин.

З комюніке також випливає, що країни "двадцятки" продовжили строк дії своїх зобов'язань щодо незастосування нових та скорочення чинних протекціоністських торговельних та інвестиційних заходів до 2018 року.

Також у комюніке наголошується, що країни готові подолати наслідки Brexit і сподіваються, що Великобританія продовжить співпрацювати з ЄС.

На закінчення лідери "Групи двадцяти" знову засудили тероризм у всіх його формах і пообіцяли боротися з ним і всіма способами його фінансування.