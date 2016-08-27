Тереза Мей може запустити Brexit без голосування в парламенті - ЗМІ

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Telegraph.

За інформацією видання, Мей звернеться до 50-ої статті Лісабонської угоди про вихід з ЄС. Як пише видання, прем'єр-міністр проконсультувалася з урядовими юристами, які повідомили, що у неї достатньо виконавчої влади для того, щоб почати вихід з ЄС без голосу Палати громад.

Читайте такожУ Мей заявили, що Британія не буде починати процедуру Brexit в 2016 році

«Прем'єр-міністр дала ясно зрозуміти, що британський народ проголосував за вихід з ЄС», — сказав джерело The Telegraph на Даунінг-стріт. Також джерело зазначило, що Мей не хоче давати опонентам можливість зупинити Brexit.

Формально результати референдуму про вихід Великобританії з ЄС носять консультативний характер. Тому в Палаті громад вважають, що для формального початку Brexit повинно бути проведено голосування, повідомляє Telegraph. За інформацією газети, більшість членів Палати громад голосували проти виходу Великобританії з ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Великобританія може вийти з ЄС до кінця 2019 року, а не до його початку, як прогнозували деякі політики.