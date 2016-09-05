Путін заявив, що Росія не збирається воювати з НАТО

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg. «Послухайте, думаю, що всі розсудливі люди, які реально займаються політикою, розуміють, що посилання на погрози з боку Росії щодо, скажімо, Прибалтики – це повна маячня. Ми що, збираємося воювати з НАТО, чи що? В країнах НАТО скільки людей проживає? Десь 600 мільйонів, так? А в Росії – 146 мільйонів. Так, ми – найбільша ядерна держава. Але Ви що, реально припускаєте, що ми збираємося завоювати Прибалтику, використовуючи ядерну зброю, чи що? Що за маячня? Це перше, але далеко не найголовніше», - сказав Путін.

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За його словами, найголовніше полягає зовсім в іншому.

«У нас дуже багатий політичний досвід, який полягає в тому, що ми глибоко переконані в тому, що нічого не можна робити всупереч волі народу. Всупереч волі народу нічого не можна зробити, а деякі наші партнери нібито цього не розуміють. Коли згадують про Крим, вони намагаються не помічати, що воля народу, який проживає в Криму, де 70% етнічних росіян, а всі інші розмовляють російською мовою як рідною, була приєднатися до Росії», - сказав Путін.

На його думку, цього намагаються просто не помічати.

«В одному місці, в Косові, можна виконати волю народу, а тут не можна. Це все – політичні ігрища. Так от, щоб заспокоїти, я Вам можу сказати, що Росія проводила і збирається проводити абсолютно миролюбну зовнішню політику, спрямовану на співпрацю», - заявив Путін.