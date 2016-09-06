Опитування: Трамп випередив Клінтон на 2%
18:39, 06 вересня 2016Світ
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп випереджає за популярністю свого конкурента - кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
REUTERS
Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного телекомпанією CNN, передає Європейська правда.
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45% респондентів заявили про підтримку Трампа, а 43% - про підтримку Клінтон. Опитування проводилося 1-4 вересня серед 1001 осіб. Статистична похибка опитування становить 3,5%.
Наприкінці березня телеканал NBCnews провів опитування, яке засвідчило перевагу Клінтон над Трампом у 8%.
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