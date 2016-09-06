Опитування: Трамп випередив Клінтон на 2%

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп випереджає за популярністю свого конкурента - кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

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