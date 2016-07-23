Трамп майже зрівнявся за популярністю з Клінтон - Reuters

Про це пише РБК.

Згідно з даними опитування, що проводилося з 18 по 22 липня, за Трампа готові віддати свої голоси 38% опитаних виборців. Клінтон, у свою чергу, підтримує 41% респондентів. Таким чином, Трамп відстає від Клінтон на 3%.

Попереднє опитування показувало розрив між кандидатами на пост президента у 7% на користь Хілларі Клінтон, а за результатами на 6 липня колишня держсекретар випереджала Трампа майже на 13%.

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20 липня більшість делегатів на з'їзді Республіканської партії проголосували за Дональда Трампа як офіційного кандидата в президенти США. За висунення мільярдера висловилися 1725 з 2472 делегатів з'їзду при необхідних 1237 голосах.

Вибори президента США відбудуться 8 листопада. В кінці липня Демократична партія, лідером якої є Клінтон, на з'їзді вибере кандидата для висунення на пост глави держави. У червні кандидатуру Клінтон офіційно підтримав чинний президент США Барак Обама.