Використана в теракті у Цхінвалі машина - з колони ОБСЄ?

Машина, в результаті вибуху якої у Цхінвалі у п`ятницю загинули російські миротворці, їхала у складі колони ОБСЄ. Про це у понеділок пише Газета (gzt) .ру з посиланням на анонімного чиновника уряду Південної Осетії, який став очевидцем вибуху.

За даними Міноборони РФ, біля штабу миротворців вибухнув один з двох автомобілів, які були затримані військовими в районі Діци і доправлені до будівлі штабу. Про те, що машини входили в колону ОБСЄ, відомство не інформує. Повідомляється лише, що у машинах було знайдено зброю і вибухівку, крім того, четверо людей, які знаходилися в двох автівках, не мали при собі документів. Південноосетинський чиновник, який розповсюдив версію про колону ОБСЄ, повідомив видання, що ці люди були громадянами Грузії. Двоє з них в результаті вибуху загинули, двоє отримали поранення.