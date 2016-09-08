"Дивні заяви": Обама відреагував на слова Трампа про "кращого лідера" Путіна

Про це заявив президент США Барак Обама, повідомляє The Washington Times.

Він зазначив, що людям і журналістам треба обережно вслухатися в усі заяви мільярдера і задавати більше питань. Адже Трамп дуже часто висловлює "необізнані, суперечливі, і навіть дивні ідеї".

«Я не думаю, що цей хлопець підходить на роль президента США, і з кожним його виступом я тільки переконуюся в цій думці», - заявив він.

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що зміг би стати другом президента Росії Володимира Путіна.