"Дивні заяви": Обама відреагував на слова Трампа про "кращого лідера" Путіна
17:50, 08 вересня 2016Світ
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Дивні заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа демонструють його неготовність до президентства.
REUTERS
Про це заявив президент США Барак Обама, повідомляє The Washington Times.
Він зазначив, що людям і журналістам треба обережно вслухатися в усі заяви мільярдера і задавати більше питань. Адже Трамп дуже часто висловлює "необізнані, суперечливі, і навіть дивні ідеї".
«Я не думаю, що цей хлопець підходить на роль президента США, і з кожним його виступом я тільки переконуюся в цій думці», - заявив він.
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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що зміг би стати другом президента Росії Володимира Путіна.
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