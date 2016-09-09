"Ми на війні": прес-секретар Буша вперше опублікує його промову після трагедії 11 вересня

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

Записи були зроблені ним на борту авіалайнера президента США Air Force One і показують весь той шок, весь той біль, яку відчував як президент Буш, так і його підлеглі.

Публікація приурочена до 15-ї річниці самої жахливої трагедії Сполучених Штатів.

Читайте такожСин бен Ладена погрожує помститися США за смерть батька

Ці записки являють собою шість сторінок тексту, які відобразили слова президента Буша і його помічника, виголошені на борту літака. «Ми на війні», - сказав тоді Буш віце-президенту Діку Чейні.

Звернувшись до помічників, він додав: «Коли ми знайдемо того, хто це зробив, то він мене не покохає як президента». «Хтось повинен за це відповісти», - підкреслив президент США.

Флейшер прийняв роль секретаря президента, записуючого всі його слова, після того, як перший борт вилетів з Флориди в зв'язку з падінням веж-близнюків.

Він раніше використовував частину записів у своїх твітах, приурочених до річниці 11 вересня. Також він відкрив доступ до всіх записів для комісії з розслідування трагедії 11 вересня, але до цього Флейшер ніколи не показував громадськості записи в повному варіанті.