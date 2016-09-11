У Франції викрили жіночий "спецназ" ІДІЛ, що планував теракт в Соборі Паризької Богоматері

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, теракт повинні були влаштувати три жінки, яких слідство вважає "жіночим спецназом ІДІЛ".

Нагадаємо, в минулу середу легковий автомобіль Peugeot 607 був помічений через миготіння аварійної світлової сигналізації, номерних знаків на ньому не було. Поліцейські знайшли п'ять балонів з газом і один порожній балон на передньому сидінні.

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Згодом поліція заарештувала чотирьох жінок, які планували цей теракт.

Першою з них, 29-річної Орнеллу Р. вже офіційно пред'явлено звинувачення у підготовці терористичного акту і спробі вбивства. Під час арешта, вона накинулася з ножем на поліцейського і поранила його.

Три інші заарештовані жінки ще допитуються поліцією. Як зазначається, вони планували і інші "жорстокі атаки". Також під час обшуків у їхніх будинках були знайдені докази зв'язків з ІДІЛ.