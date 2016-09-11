Помер творець мультфільму "Жив-був пес" Едуард Назаров

На 75-му році життя помер радянський мультиплікатор, режисер і художник Едуард Назаров.

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Про це передає ТАСС із посиланням на прес-службу Міжнародного фестивалю "Крок", керівником якого він був.

Там зазначили, що Едуард Назаров давно хворів – у нього були проблеми із судинами. "Навіть переживши тяжкі операції, Едуард Васильович продовжував активно працювати вдома. Він давав консультації студентам і своїм колишнім учням по Skype, читав десятки сценаріїв", - розповіли в прес-службі.

Час і дата прощання поки уточнюється.

Як режисер Едуард Назаров зняв такі мультфільми, як "Жив-був пес", "Пригоди мурашки", "Про Сидорова Вову". Крім того, як художник-постановник, він робив анімаційні стрічки "Вінні-Пух", "Острів" та інші.