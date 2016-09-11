Великобританія може зобов'язати жителів ЄС отримувати дозволи на роботу

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії розглядає можливість запровадження системи видачі дозволів на роботу для жителів Європейського Союзу з метою скорочення міграції.

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Про це повідомила глава відомства Амбер Рудд заявила в інтерв'ю BBC у неділю, 11 вересня.

На її думку, більшість громадян Великобританії, які проголосували за вихід країни зі складу ЄС, зробили цей вибір в першу чергу через бажання посилити контроль на кордонах та скоротити кількість мігрантів.

«Безумовно, дозволи на роботу мають значення», - сказала Рудд і пояснила, що її відомство вивчає варіанти запровадження різних систем контролю за міграцією, проте остаточне рішення поки що не ухвалене.

«Ми збираємося досягнути найкращого результату для нашої економіки: знизити потік мігрантів, але водночас захистити людей, які справді роблять свій внесок в нашу економіку», - наголосила чиновниця.

Як зазначає Deutsche Welle, питання контролю за міграцією стане одним із найскладніших у переговорах між Євросоюзом та Великобританією про вихід країни зі складу об'єднання. Лондон хоче посилити контроль на кордонах та обмежити притік робочої сили з ЄС, одночасно зберігши доступ до вільного ринку Євросоюзу. У ЄС такий підхід категорично не сприймають. Уряд Великобританії запланував зменшити потік мігрантів до країни до 100 тисяч на рік - з нинішніх 327 тисяч на рік.