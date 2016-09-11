Біля храму сикхів в Англії затримано 55 осіб з холодною зброєю

Заданими поліції, група чоловіків-сикхів, озброєних ножами й мечами, спробували проникнути в приміщення храму Сахіб в місті Лемінгтон-Спа рано вранці в неділю, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Колишній скарбник храму Джатіндер Сінгх Бірді повідомив, що в храмі мала пройти церемонія укладення змішаного шлюбу.

У приміщенні храму перебувають поліцейські патрулі.

Голова місцевої поліції Девід Гарднер повідомив, що зіткнення стали результатом ескалації місцевого конфлікту. За його словами, конфісковано велику кількість одиниць холодної зброї, однак про травми нічого не повідомляється.

Серед конфіскованої зброї - кілька церемоніальних кинджалів "кірпан", які повинні носити при собі чоловіки-сікхи.

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Сикхська організація Sikh 2 Inspire взяла на себе відповідальність за "мирні протести" у зв'язку з церемонією в храмі. У її заяві йдеться, що застосування збройних поліцейських проти "мирних демонстрантів" свідчить про нерозуміння поліцією сикхських звичаїв і релігії.

За словами колишнього скарбника храму, деякі члени громади сикхів у місті заперечують проти проведення в храмі церемоній змішаних шлюбів.

Це вже не перший випадок протестів сикхів проти проведення церемоній укладення змішаних шлюбів у сикхських храмах.

Сикхська рада дотримується тієї позиції, що релігійна шлюбна церемонія, відома під назвою Ананд Карадж, повинна бути надбанням виключно сикхів.