У Росії сьогодні відзначали День тверезості

Про це повідомляє ТАСС.

Свято було засновано в 1911 році, тоді по всій країні закривалися винні лавки і заборонявся продаж алкогольних напоїв. У деяких регіонах у День тверезості законодавчо заборонено продаж алкогольних напоїв.

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Спільно з МОЗ Росії РПЦ проводить в різних регіонах країни різноманітні тематичні конференції, семінари, спортивні та інші заходи, а також хресні ходи. У храмах проходить молебень про алкоголезалежних і про збереження тверезого способу життя, віруючі також можуть дати обітницю тверезості.

Керівник Координаційного центру з протидії алкоголізму та утвердження тверезості синодального відділу з благодійності Валерій Доронкін напередодні свята закликав відомих людей не соромитися демонструвати особистий приклад тверезого способу життя і розповідати про його переваги.

"Звичайно, всі ми розуміємо, що одними обмеженнями та заборонами неможливо домогтися стабільних і довгострокових результатів – необхідний особистий приклад тверезого життя", – зазначає Доронкін.

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"Завдання свята – показати, що можна жити тверезо радісно. Хотілося б, щоб День тверезості також дав можливість людині подумати, чи не є її вживання алкоголю проблемним, не пора їй зупинитися", – додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що днями під час тривалих переговорів щодо Сирії в Женеві Держсекретар США Керрі надіслав главі МЗС РФ Лаврову і його команді піцу. У свою чергу, Лавров пригостив журналістів горілкою.

"Лавров відніс її (піцу - Ред.) журналістам. Журналісти (не наші) попросили до неї горілку. Лаврова довго просити не довелося - із собою було", - розповіла представник МЗС Росії Марія Захарова.