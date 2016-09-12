Туреччина зобов'язана покінчити з бойовиками ІД в Сирії - Ердоган

Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він назвав цю боротьбу священним обов'язком своєї країни, який необхідно виконати, щоб запобігти діяльності екстремістів на території Туреччини.

У заяві президента йдеться, що турецька авіація в ході нальотів на позиції ісламістів в суботу завдала їм серйозних втрат.

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У заяві президента Ердогана також йдеться, що нинішня військова операція "Євфрат", яку турецька армія проводить на території Сирії, є лише першим кроком у війні проти ІД.

У цій же заяві президент каже, що Туреччина сповнена рішучості завдати поразки екстремістам з Курдської робочої партії і ісламістам, очолюваним Фетуллою Гюленом, який перебуває в еміграції у США.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок в Сирії має настати 10-денне перемир'я, за яким повинні бути скоординовані авіаудари по позиціях ІД.

Перемир'я було узгоджено в п'ятницю в ході переговорів у Женеві між США і Росією.