Туреччина зобов'язана покінчити з бойовиками ІД в Сирії - Ердоган
Туреччина зобов'язана покінчити з бойовиками екстремістського угруповання "Ісламська держава" в Сирії.
Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Він назвав цю боротьбу священним обов'язком своєї країни, який необхідно виконати, щоб запобігти діяльності екстремістів на території Туреччини.
У заяві президента йдеться, що турецька авіація в ході нальотів на позиції ісламістів в суботу завдала їм серйозних втрат.
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У заяві президента Ердогана також йдеться, що нинішня військова операція "Євфрат", яку турецька армія проводить на території Сирії, є лише першим кроком у війні проти ІД.
У цій же заяві президент каже, що Туреччина сповнена рішучості завдати поразки екстремістам з Курдської робочої партії і ісламістам, очолюваним Фетуллою Гюленом, який перебуває в еміграції у США.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок в Сирії має настати 10-денне перемир'я, за яким повинні бути скоординовані авіаудари по позиціях ІД.
Перемир'я було узгоджено в п'ятницю в ході переговорів у Женеві між США і Росією.