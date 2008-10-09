На «Годиннику національного боргу» США закінчилося вільне місце

На табло "Годинника національного боргу", розташованому в Манхеттені, закінчилися вільні розряди для відображення повної величини державного боргу США, повідомляє ВВС News. Це сталося після того, як національний борг США перевалив за 10 трильйонів доларів.

Для того, щоби повністю відображати розмір національного боргу США перший розряд табло, що висвічував знак долара, 7 жовтня став показувати цифру 1 - першу в 10-трильйонному числі. Найближчим часом на табло планується додати ще два розряди, щоб воно могло відображати квадрильйонні числа.

За даними офіційного сайту "Годинника національного часу", зараз держборг США складає 10,229 трильйона доларів. Починаючи з 28 вересня 2007 року його величина збільшувалася на 3,24 мільярди доларів в день. За даними сайту, в США мешкає 304,87 мільйона людей і кожному з них держава заборговувала вже 33,552 тисячі доларів.

"Годинник національного боргу" був встановлений у 1989 році і до останнього часу міг впоратися з відображенням чисел, що складаються з 13 цифр. У 1989 році державний борг США складав лише 2,7 трильйона доларів. Табло належить нью-йоркській компанії-забудовникові Durst Organization.

Лента.ру