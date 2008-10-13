Росія випробувала три міжконтинентальні балістичні ракети
00:12, 13 жовтня 2008Світ
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За пуском спостерігав Медведєв
Росія випробувала в неділю три міжконтинентальні балістичні ракети.
Як повідомили російські агентства, одна ракета була запущена з підводного човна в Охотському морі, інша - з підводного човна в Баренцевому морі, а третя - з Плесецького полігону на північному заході країни.
Президент Росії Дмитро Медведєв, який спостерігав за випробувальним пуском ракети на Плесецькому полігоні, заявив, що успішні пуски підтвердили наявність у Росії сильної протиракетної оборони.
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