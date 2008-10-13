Росія випробувала три міжконтинентальні балістичні ракети

Росія випробувала в неділю три міжконтинентальні балістичні ракети.

Як повідомили російські агентства, одна ракета була запущена з підводного човна в Охотському морі, інша - з підводного човна в Баренцевому морі, а третя - з Плесецького полігону на північному заході країни.

Президент Росії Дмитро Медведєв, який спостерігав за випробувальним пуском ракети на Плесецькому полігоні, заявив, що успішні пуски підтвердили наявність у Росії сильної протиракетної оборони.

Радіо Свобода