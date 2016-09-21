У США знову спалахнули заворушення через вбивства поліцейськими беззбройних афроамериканців (фото)

Протестувальники пошкодили поліцейські машини біля будівлі, де сталася стрілянина. Одному з поліцейських кинули камінь в обличчя, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У вівторок 20 вересня 43-річний чорношкірий Кіт Ламонт Скотт був поранений чорношкірим поліцейським і помер у лікарні.

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У поліції стверджують, що Скотт тримав зброю і представляв "безпосередню смертельну загрозу", проте родичі заявили місцевим ЗМІ, що в руках у нього була книга, а не зброя.

Обурені інцидентом люди перекрили вулиці міста. Як повідомляють місцеві ЗМІ, поліція розганяла демонстрантів сльозогінним газом.

Поліцейські, які застрелили Скотта, шукали іншого підозрюваного у багатоквартирному будинку, заявив представник поліції Кіт Трітлі.

Вони побачили Скотта, який нібито вийшов з машини з пістолетом, а потім сів назад, заявив він. Коли поліцейські підійшли, Скотт знову вийшов з машини зі зброєю, і вони відкрили вогонь.

Офіцера Брентлі Вінсона, який застрелив Скотта, у відповідності з правилами відправили в адміністративну відпустку.

Жінка, яка називає себе дочкою Скотта, стверджує, що її батько не був озброєний і читав книгу в очікуванні шкільного автобуса з його сином.

За її словами, перед тим як вистрілити в Скотта, поліцейські застосували електрошокер. Поки поліція не відреагувала на ці звинувачення.

Заворушення в Шарлотті почалися через день після того, як поліцейські міста Талса в Оклахомі визнали, що застрелений ними в п'ятницю чорношкірий Теренс Кратчер був беззбройний.

В Оклахомі сотні людей вийшли на акцію протесту до будівлі поліцейського управління.