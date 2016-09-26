У шведському Мальме невідомий відкрив стрілянину по перехожих
01:32, 26 вересня 2016Світ
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У шведському місті Мальме невідомий відкрив стрілянину по перехожих з вікна автомобіля.
Співробітники поліції після стрілянини в Мальме / REUTERS
Про це повідомляє Слон з посиланням на The Expressen.
Щонайменше чотири людини постраждали.
За оцінками очевидців, було скоєно як мінімум 20 пострілів. Невідомий відкрив стрілянину з автомобіля марки Audi біля стадіону, де в цей час йшов футбольний матч.
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Видання Expressen повідомило, що один із постраждалих отримав поранення в голову.
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