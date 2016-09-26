У шведському Мальме невідомий відкрив стрілянину по перехожих

Про це повідомляє Слон з посиланням на The Expressen.

Щонайменше чотири людини постраждали.

За оцінками очевидців, було скоєно як мінімум 20 пострілів. Невідомий відкрив стрілянину з автомобіля марки Audi біля стадіону, де в цей час йшов футбольний матч.

Читайте такожВ одній з квартир шведського міста Мальме стався вибух

Видання Expressen повідомило, що один із постраждалих отримав поранення в голову.