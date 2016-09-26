Глава МЗС Литви про дії Росії: агресор в Україні не може бути миротворцем у Сирії

14:52, 26 вересня 2016
Світ
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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував дії Росії в Сирії.

REUTERS

Про це Лінкявічюс написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Напруженість у Сирії говорить про справжню роль Росії. Будучи агресором в Україні, вона не може бути миротворцем в іншому місці", - написав він.

Раніше на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН по Сирії постійний представник США в ООН Саманта Пауер звинуватила Росію в розповсюдженні неправдивої інформації про ситуацію в Сирії і назвала дії Москви варварством.

У відповідь російський представник в ООН Віталій Чуркін звинуватив США в небажанні сприяти дотриманню перемир'я.

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