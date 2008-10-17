Лавров: у Грузії Росія відстоювала загальнолюдські цінності

Росія, визнаючи незалежність Південної Осетії і Абхазії, спиралася на загальнолюдські цінності, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров у п`ятницю в Астані, виступаючи на міжнародній конференції міністрів закордонних справ різних країн під назвою: «Общий мир: прогресс через разнообразие».

«Ми і надалі відстоюватимемо вищі загальні цивілізаційні цінності: право людини на життя і свободу, на захист від дискримінації за етнічною ознакою. Виступатимемо проти спроб принести ці цінності в жертву політиці однополярного світу, заснованій на блоковому мисленні і подвійних стандартах», - сказав Лавров

Газета.ру